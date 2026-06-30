Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der SDAX befand sich am Dienstag im Aufwind.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent höher bei 18 069,89 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 86,269 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,506 Prozent auf 18 017,69 Punkte an der Kurstafel, nach 17 927,03 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 162,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 17 951,00 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 19 192,97 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der SDAX mit 16 389,79 Punkten berechnet. Der SDAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 17 563,21 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,12 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 11,32 Prozent auf 62,95 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,62 Prozent auf 68,00 EUR), PVA TePla (+ 4,25 Prozent auf 45,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,98 Prozent auf 29,80 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3,81 Prozent auf 21,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen 1&1 (-3,76 Prozent auf 18,94 EUR), GFT SE (-3,51 Prozent auf 20,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,30 Prozent auf 65,95 EUR), ATOSS Software (-3,04 Prozent auf 66,90 EUR) und Sixt SE St (-2,00 Prozent auf 63,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 684 383 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,783 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at