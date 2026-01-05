Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|SDAX-Entwicklung
|
05.01.2026 17:58:35
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
Zum Handelsende ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,98 Prozent nach oben auf 17 525,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 93,051 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,473 Prozent auf 17 437,81 Punkte an der Kurstafel, nach 17 355,68 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 539,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 305,07 Punkten verzeichnete.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der SDAX mit 16 905,70 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 365,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 13 815,52 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 7,84 Prozent auf 55,00 EUR), secunet Security Networks (+ 6,98 Prozent auf 196,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,17 Prozent auf 43,36 EUR), DEUTZ (+ 5,14 Prozent auf 9,10 EUR) und 1&1 (+ 4,82 Prozent auf 26,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen HelloFresh (-6,79 Prozent auf 5,52 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,10 Prozent auf 1,97 EUR), Energiekontor (-3,05 Prozent auf 36,60 EUR), Alzchem Group (-2,41 Prozent auf 153,60 EUR) und Douglas (-2,11 Prozent auf 12,04 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 999 248 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Energiekontor AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|25,90
|0,19%
|Alzchem Group AG
|153,60
|0,00%
|DEUTZ AG
|9,06
|0,56%
|Douglas AG
|11,96
|-0,33%
|Energiekontor AG
|37,10
|-0,27%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,96
|-0,41%
|HelloFresh
|5,56
|-0,39%
|Mutares
|30,20
|0,00%
|Schaeffler AG
|8,56
|0,82%
|SCHOTT Pharma
|14,98
|0,40%
|secunet Security Networks AG
|196,00
|0,82%
|Siltronic AG
|55,60
|0,36%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,42
|1,16%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 551,47
|1,13%
