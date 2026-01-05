Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Entwicklung 05.01.2026 17:58:35

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Der SDAX performte am Abend positiv.

Zum Handelsende ging es im SDAX im XETRA-Handel um 0,98 Prozent nach oben auf 17 525,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 93,051 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,473 Prozent auf 17 437,81 Punkte an der Kurstafel, nach 17 355,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 539,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 305,07 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der SDAX mit 16 905,70 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 365,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 13 815,52 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 7,84 Prozent auf 55,00 EUR), secunet Security Networks (+ 6,98 Prozent auf 196,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,17 Prozent auf 43,36 EUR), DEUTZ (+ 5,14 Prozent auf 9,10 EUR) und 1&1 (+ 4,82 Prozent auf 26,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen HelloFresh (-6,79 Prozent auf 5,52 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,10 Prozent auf 1,97 EUR), Energiekontor (-3,05 Prozent auf 36,60 EUR), Alzchem Group (-2,41 Prozent auf 153,60 EUR) und Douglas (-2,11 Prozent auf 12,04 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 999 248 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Energiekontor AGmehr Nachrichten

Analysen zu Energiekontor AGmehr Analysen

17.11.25 Energiekontor Buy Warburg Research
17.10.25 Energiekontor Buy Warburg Research
10.09.25 Energiekontor Buy Warburg Research
20.05.25 Energiekontor Buy Warburg Research
07.04.25 Energiekontor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 25,90 0,19% 1&1 AG
Alzchem Group AG 153,60 0,00% Alzchem Group AG
DEUTZ AG 9,06 0,56% DEUTZ AG
Douglas AG 11,96 -0,33% Douglas AG
Energiekontor AG 37,10 -0,27% Energiekontor AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,96 -0,41% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 5,56 -0,39% HelloFresh
Mutares 30,20 0,00% Mutares
Schaeffler AG 8,56 0,82% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,98 0,40% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 196,00 0,82% secunet Security Networks AG
Siltronic AG 55,60 0,36% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 43,42 1,16% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 551,47 1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen