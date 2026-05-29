Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels in Grün

Aktuell geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,79 Prozent auf 19 240,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,880 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,378 Prozent auf 19 161,81 Punkte an der Kurstafel, nach 19 089,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 19 153,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 245,98 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 641,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SDAX 18 194,96 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 713,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,86 Prozent zu. Bei 19 245,98 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 9,59 Prozent auf 105,10 EUR), JOST Werke (+ 2,08 Prozent auf 58,90 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,79 Prozent auf 16,49 EUR), secunet Security Networks (+ 1,70 Prozent auf 209,00 EUR) und pbb (+ 1,45 Prozent auf 3,77 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Springer Nature (-2,32 Prozent auf 19,34 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,54 Prozent auf 38,40 EUR), SMA Solar (-1,25 Prozent auf 67,25 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,23 Prozent auf 3,87 EUR) und adesso SE (-1,01 Prozent auf 59,10 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siltronic-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 99 271 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,033 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 2,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at