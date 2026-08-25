Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Dienstag geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 18 515,32 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,317 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,478 Prozent stärker bei 18 525,48 Punkten in den Handel, nach 18 437,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 515,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 540,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 229,28 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 18 871,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 177,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,68 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Basler (+ 2,88 Prozent auf 23,25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,37 Prozent auf 12,95 EUR), STO SE (+ 1,78 Prozent auf 97,40 EUR), Energiekontor (+ 1,75 Prozent auf 26,10 EUR) und PNE (+ 1,52 Prozent auf 7,37 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SAF-HOLLAND SE (-0,88 Prozent auf 22,50 EUR), Einhell Germany vz (-0,82 Prozent auf 72,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0,70 Prozent auf 21,20 EUR), Fielmann (-0,63 Prozent auf 39,15 EUR) und HORNBACH (-0,62 Prozent auf 80,30 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 35 256 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,589 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at