KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|SDAX-Kursverlauf
|
25.08.2026 09:28:43
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus
Am Dienstag geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 18 515,32 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,317 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,478 Prozent stärker bei 18 525,48 Punkten in den Handel, nach 18 437,38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 515,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 540,45 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 229,28 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 18 871,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 177,16 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,68 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Basler (+ 2,88 Prozent auf 23,25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,37 Prozent auf 12,95 EUR), STO SE (+ 1,78 Prozent auf 97,40 EUR), Energiekontor (+ 1,75 Prozent auf 26,10 EUR) und PNE (+ 1,52 Prozent auf 7,37 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SAF-HOLLAND SE (-0,88 Prozent auf 22,50 EUR), Einhell Germany vz (-0,82 Prozent auf 72,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0,70 Prozent auf 21,20 EUR), Fielmann (-0,63 Prozent auf 39,15 EUR) und HORNBACH (-0,62 Prozent auf 80,30 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 35 256 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,589 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LPKF Laser & Electronics AG
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.08.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|XETRA-Handel SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|23,05
|2,67%
|Deutsche Beteiligungs AG
|21,25
|0,00%
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|72,30
|-1,09%
|Energiekontor AG
|25,80
|0,58%
|Fielmann AG
|39,65
|0,89%
|HAMBORNER REIT
|4,32
|0,35%
|HelloFresh
|2,85
|0,53%
|HORNBACH Holding
|80,50
|0,12%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|74,50
|-0,13%
|LPKF Laser & Electronics AG
|12,85
|1,58%
|Mutares
|26,60
|0,00%
|OHB SE
|199,20
|-0,90%
|PNE AG
|7,32
|1,39%
|SAF-HOLLAND SE
|22,65
|0,89%
|STO SE & Co. KGaA
|95,40
|-0,42%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 497,18
|0,32%