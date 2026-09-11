Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag

Am Freitag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 3 957,50 Punkte aufwärts. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 557,666 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,001 Prozent schwächer bei 3 940,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 940,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 924,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 957,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 090,18 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 3 927,75 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 3 567,30 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,19 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 2,24 Prozent auf 35,54 EUR), Nordex (+ 1,74 Prozent auf 39,66 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 56,71 EUR), Kontron (+ 1,55 Prozent auf 21,00 EUR) und freenet (+ 1,45 Prozent auf 25,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil United Internet (-1,65 Prozent auf 27,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,33 Prozent auf 31,20 EUR), ATOSS Software (-1,32 Prozent auf 89,40 EUR), Nemetschek SE (-1,20 Prozent auf 57,50 EUR) und SAP SE (-1,08 Prozent auf 175,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 856 400 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,057 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,23 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at