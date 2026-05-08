Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag

Beim SDAX stehen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent höher bei 18 610,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,653 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,256 Prozent leichter bei 18 540,63 Punkten in den Handel, nach 18 588,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 488,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 651,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 3,11 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 17 234,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 17 893,72 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 16 216,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,23 Prozent zu Buche. Bei 18 717,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 5,27 Prozent auf 43,14 EUR), Siltronic (+ 4,18 Prozent auf 92,30 EUR), Stabilus SE (+ 3,30 Prozent auf 18,18 EUR), NORMA Group SE (+ 2,64 Prozent auf 16,30 EUR) und CANCOM SE (+ 2,17 Prozent auf 25,95 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil KSB SE (-4,55 Prozent auf 840,00 EUR), Grand City Properties (-3,14 Prozent auf 9,55 EUR), JOST Werke (-3,11 Prozent auf 52,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,90 Prozent auf 80,45 EUR) und Wacker Neuson SE (-2,81 Prozent auf 19,34 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 473 212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,157 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at