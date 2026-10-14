EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Marktbericht
|
14.10.2026 12:27:16
Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag
Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent höher bei 4 025,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 561,644 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,509 Prozent höher bei 4 009,11 Punkten, nach 3 988,80 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 992,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 029,45 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der TecDAX bei 3 960,75 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 3 847,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 646,41 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,08 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 7,36 Prozent auf 2,62 EUR), OHB SE (+ 4,86 Prozent auf 164,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,43 Prozent auf 27,74 EUR), HENSOLDT (+ 2,88 Prozent auf 81,46 EUR) und PVA TePla (+ 2,76 Prozent auf 31,30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,32 Prozent auf 61,85 EUR), Nordex (+ 0,17 Prozent auf 36,26 EUR), Kontron (+ 0,19 Prozent auf 20,60 EUR) und United Internet (+ 0,26 Prozent auf 23,56 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 839 464 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HENSOLDT
|
15:59
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
12.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX klettert (finanzen.at)
|
12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|25,26
|-0,12%
|EVOTEC SE
|2,60
|6,64%
|freenet AG
|22,24
|-0,36%
|HENSOLDT
|80,40
|1,52%
|Kontron
|20,50
|-0,10%
|Nordex AG
|35,16
|-3,35%
|OHB SE
|171,80
|9,71%
|PVA TePla AG
|31,44
|3,35%
|SAP SE
|197,20
|0,37%
|Siltronic AG
|71,10
|-3,33%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|61,15
|-1,37%
|TeamViewer
|6,87
|-1,01%
|United Internet AG
|23,42
|-0,26%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|26,64
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 996,61
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.