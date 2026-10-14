EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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TecDAX-Marktbericht 14.10.2026 12:27:16

Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag

Das macht der TecDAX mittags.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent höher bei 4 025,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 561,644 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,509 Prozent höher bei 4 009,11 Punkten, nach 3 988,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 992,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 029,45 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der TecDAX bei 3 960,75 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 3 847,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 646,41 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,08 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 7,36 Prozent auf 2,62 EUR), OHB SE (+ 4,86 Prozent auf 164,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,43 Prozent auf 27,74 EUR), HENSOLDT (+ 2,88 Prozent auf 81,46 EUR) und PVA TePla (+ 2,76 Prozent auf 31,30 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,32 Prozent auf 61,85 EUR), Nordex (+ 0,17 Prozent auf 36,26 EUR), Kontron (+ 0,19 Prozent auf 20,60 EUR) und United Internet (+ 0,26 Prozent auf 23,56 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 839 464 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 25,26 -0,12% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 2,60 6,64% EVOTEC SE
freenet AG 22,24 -0,36% freenet AG
HENSOLDT 80,40 1,52% HENSOLDT
Kontron 20,50 -0,10% Kontron
Nordex AG 35,16 -3,35% Nordex AG
OHB SE 171,80 9,71% OHB SE
PVA TePla AG 31,44 3,35% PVA TePla AG
SAP SE 197,20 0,37% SAP SE
Siltronic AG 71,10 -3,33% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 61,15 -1,37% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,87 -1,01% TeamViewer
United Internet AG 23,42 -0,26% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,64 0,00% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 996,61 0,20%

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