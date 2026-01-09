Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags

Am Freitag erhöht sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 25 199,23 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,156 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 124,02 Zählern und damit 0,014 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 127,46 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 25 206,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 107,92 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 162,65 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Stand von 24 611,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, notierte der DAX bei 20 317,10 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,65 Prozent auf 104,50 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 41,54 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 126,10 EUR), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 210,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,85 Prozent auf 39,73 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Hannover Rück (-2,16 Prozent auf 244,80 EUR), Allianz (-2,15 Prozent auf 381,80 EUR), Commerzbank (-2,08 Prozent auf 34,88 EUR), Deutsche Börse (-1,87 Prozent auf 209,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,76 Prozent auf 523,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 047 023 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,282 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

