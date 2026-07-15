Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittwochnachmittag

Der SDAX entwickelt sich am dritten Tag der Woche positiv.

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent höher bei 18 277,37 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,398 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,099 Prozent leichter bei 18 161,52 Punkten in den Handel, nach 18 179,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 074,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 294,79 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 534,14 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 17 823,62 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Stand von 17 955,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Ottobock (+ 5,62 Prozent auf 52,60 EUR), Hypoport SE (+ 5,27 Prozent auf 89,90 EUR), Südzucker (+ 3,10 Prozent auf 11,96 EUR), GFT SE (+ 2,69 Prozent auf 21,00 EUR) und Jungheinrich (+ 2,58 Prozent auf 24,62 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil EVOTEC SE (-7,47 Prozent auf 3,47 EUR), Basler (-5,17 Prozent auf 27,50 EUR), Vossloh (-2,60 Prozent auf 58,15 EUR), Vincorion (-2,55 Prozent auf 18,70 EUR) und 1&1 (-2,43 Prozent auf 20,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 580 263 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,698 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at