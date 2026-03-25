Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Index im Blick 25.03.2026 15:59:05

Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,94 Prozent fester bei 3 482,57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 513,573 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,824 Prozent stärker bei 3 444,47 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 416,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 442,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 487,55 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,86 Prozent nach oben. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 3 749,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 586,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wurde der TecDAX mit 3 797,61 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,91 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 13,70 Prozent auf 29,04 EUR), AIXTRON SE (+ 8,36 Prozent auf 36,42 EUR), Kontron (+ 6,98 Prozent auf 20,68 EUR), SMA Solar (+ 6,87 Prozent auf 40,46 EUR) und EVOTEC SE (+ 6,65 Prozent auf 4,39 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen IONOS (-1,38 Prozent auf 25,10 EUR), United Internet (-0,72 Prozent auf 27,48 EUR), Deutsche Telekom (-0,55 Prozent auf 32,26 EUR), Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 92,80 EUR) und SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 147,78 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 428 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 172,354 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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