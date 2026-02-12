Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,83 Prozent höher bei 3 637,05 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 546,267 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,470 Prozent auf 3 623,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 646,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 619,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,011 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 837,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 575,94 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 3 833,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,352 Prozent aufwärts. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 558,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,26 Prozent auf 31,36 EUR), Ottobock (+ 3,01 Prozent auf 58,10 EUR), Sartorius vz (+ 1,53 Prozent auf 225,60 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 171,52 EUR) und Kontron (+ 1,38 Prozent auf 23,44 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siltronic (-5,44 Prozent auf 54,75 EUR), TeamViewer (-2,89 Prozent auf 5,38 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,65 Prozent auf 26,40 EUR), CANCOM SE (-2,34 Prozent auf 23,00 EUR) und Bechtle (-1,84 Prozent auf 34,06 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 603 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,988 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

