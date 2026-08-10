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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index im Blick 10.08.2026 12:26:46

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX verbucht am Montag Zuwächse.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,31 Prozent auf 4 081,50 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 566,343 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,329 Prozent fester bei 4 082,18 Punkten in den Handel, nach 4 068,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 080,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 093,64 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 838,42 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 3 779,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der TecDAX mit 3 775,37 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,62 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 3,93 Prozent auf 31,24 EUR), EVOTEC SE (+ 3,87 Prozent auf 3,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,70 Prozent auf 151,40 EUR), SMA Solar (+ 3,39 Prozent auf 56,40 EUR) und Infineon (+ 3,08 Prozent auf 63,99 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen CANCOM SE (-2,61 Prozent auf 24,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,52 Prozent auf 81,10 EUR), Bechtle (-1,65 Prozent auf 36,98 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,61 Prozent auf 29,42 EUR) und Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 28,61 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 846 047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TeamViewer 6,71 3,39% TeamViewer
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TecDAX 4 079,55 0,26%

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