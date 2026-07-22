Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,42 Prozent höher bei 3 793,04 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 507,342 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,474 Prozent auf 3 759,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 777,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 806,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 744,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,611 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 970,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 670,77 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 3 869,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,66 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3,04 Prozent auf 223,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,21 Prozent auf 77,86 EUR), IONOS (+ 1,65 Prozent auf 30,88 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 68,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,54 Prozent auf 27,09 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-2,60 Prozent auf 3,44 EUR), SMA Solar (-2,40 Prozent auf 59,05 EUR), TeamViewer (-2,32 Prozent auf 5,69 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,02 EUR) und Siltronic (-1,58 Prozent auf 84,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 735 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 161,426 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at