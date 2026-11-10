TecDAX
|
4 049,07
|
0,93
|
0,02 %
|TecDAX im Fokus
|
10.11.2026 15:58:52
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün
Am Dienstag legt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 4 052,52 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 571,961 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,360 Prozent auf 4 062,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 094,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 048,24 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 067,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,84 Prozent auf 47,70 EUR), OHB SE (+ 3,44 Prozent auf 210,50 EUR), Siltronic (+ 3,14 Prozent auf 54,25 EUR), HENSOLDT (+ 1,86 Prozent auf 84,34 EUR) und Infineon (+ 1,49 Prozent auf 49,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Elmos Semiconductor (-5,80 Prozent auf 113,60 EUR), Nordex (-3,54 Prozent auf 41,44 EUR), SMA Solar (-3,32 Prozent auf 47,76 EUR), JENOPTIK (-3,00 Prozent auf 36,18 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,26 Prozent auf 25,10 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 335 647 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|113,40
|-8,40%
|freenet AG
|23,54
|0,60%
|HENSOLDT
|84,08
|1,62%
|Infineon AG
|50,20
|1,12%
|JENOPTIK AG
|36,42
|-2,78%
|Nordex AG
|41,30
|-4,09%
|OHB SE
|209,00
|0,48%
|SAP SE
|210,30
|-0,73%
|Siltronic AG
|54,15
|2,46%
|SMA Solar AG
|48,24
|-3,44%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,62
|5,70%
|TeamViewer
|4,81
|-1,27%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,22
|-2,02%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 046,71
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX klettert kräftig -- DAX klar im Plus -- Wall Street wechselhaft -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls kräftige Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.