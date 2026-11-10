Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün

Am Dienstag legt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 4 052,52 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 571,961 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,360 Prozent auf 4 062,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 094,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 048,24 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 067,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3 496,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,84 Prozent auf 47,70 EUR), OHB SE (+ 3,44 Prozent auf 210,50 EUR), Siltronic (+ 3,14 Prozent auf 54,25 EUR), HENSOLDT (+ 1,86 Prozent auf 84,34 EUR) und Infineon (+ 1,49 Prozent auf 49,35 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Elmos Semiconductor (-5,80 Prozent auf 113,60 EUR), Nordex (-3,54 Prozent auf 41,44 EUR), SMA Solar (-3,32 Prozent auf 47,76 EUR), JENOPTIK (-3,00 Prozent auf 36,18 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,26 Prozent auf 25,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 335 647 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at