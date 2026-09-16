SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Blick
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16.09.2026 17:58:53
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus
Am Mittwoch sprang der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,26 Prozent auf 3 986,91 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 561,254 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,320 Prozent höher bei 3 989,33 Punkten, nach 3 976,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 954,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 993,30 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,103 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4 105,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 966,54 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 3 548,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 66,80 EUR), PVA TePla (+ 3,66 Prozent auf 29,46 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,25 Prozent auf 139,80 EUR), JENOPTIK (+ 3,20 Prozent auf 38,70 EUR) und Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 69,90 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-2,61 Prozent auf 22,35 EUR), Bechtle (-2,03 Prozent auf 34,72 EUR), Eckert Ziegler (-1,88 Prozent auf 12,03 EUR), TeamViewer (-1,44 Prozent auf 6,53 EUR) und Siemens Healthineers (-1,31 Prozent auf 38,36 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 580 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,981 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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