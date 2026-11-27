Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,12 Prozent fester bei 3 878,33 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 537,278 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,258 Prozent höher bei 3 845,41 Punkten, nach 3 835,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 845,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 879,27 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1,85 Prozent zu. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 4 092,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 104,52 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 3 563,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,29 Prozent auf 47,38 EUR), Siltronic (+ 5,81 Prozent auf 50,45 EUR), HENSOLDT (+ 4,56 Prozent auf 83,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,48 Prozent auf 44,34 EUR) und OHB SE (+ 4,32 Prozent auf 200,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Ottobock (-0,75 Prozent auf 39,80 EUR), freenet (-0,48 Prozent auf 24,98 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 193,64 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,11 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,09 Prozent auf 43,57 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 272 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at