TecDAX
|
3 886,37
|
50,85
|
1,33 %
|XETRA-Handel im Blick
|
27.11.2026 09:28:52
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone
Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,12 Prozent fester bei 3 878,33 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 537,278 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,258 Prozent höher bei 3 845,41 Punkten, nach 3 835,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 845,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 879,27 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1,85 Prozent zu. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 4 092,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 104,52 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 3 563,36 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,29 Prozent auf 47,38 EUR), Siltronic (+ 5,81 Prozent auf 50,45 EUR), HENSOLDT (+ 4,56 Prozent auf 83,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,48 Prozent auf 44,34 EUR) und OHB SE (+ 4,32 Prozent auf 200,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Ottobock (-0,75 Prozent auf 39,80 EUR), freenet (-0,48 Prozent auf 24,98 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 193,64 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,11 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,09 Prozent auf 43,57 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 272 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|25,24
|0,88%
|HENSOLDT
|82,66
|4,34%
|Infineon AG
|43,72
|2,50%
|OHB SE
|199,40
|3,32%
|Ottobock
|38,85
|-3,84%
|QIAGEN N.V.
|44,95
|-0,06%
|SAP SE
|194,72
|0,90%
|Siemens Healthineers AG
|43,59
|0,72%
|Siltronic AG
|49,86
|3,57%
|SMA Solar AG
|47,66
|8,76%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,52
|2,26%
|TeamViewer
|4,53
|-0,26%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|21,22
|4,84%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 886,37
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.