TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 07.09.2026 12:26:49

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich

Für den TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4 032,75 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 564,398 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,121 Prozent höher bei 4 027,61 Punkten, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 010,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 035,38 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der TecDAX auf 4 068,78 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 074,14 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,27 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 11,64 Prozent auf 41,04 EUR), SMA Solar (+ 5,38 Prozent auf 59,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 74,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 37,26 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,04 Prozent auf 31,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-2,70 Prozent auf 6,67 EUR), QIAGEN (-2,47 Prozent auf 36,51 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 231,90 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR) und ATOSS Software (-1,32 Prozent auf 96,90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 857 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Analysen
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 37,14 3,17% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 95,60 -1,95% ATOSS Software AG
freenet AG 24,24 -0,82% freenet AG
Infineon AG 58,60 3,30% Infineon AG
Nordex AG 40,66 10,91% Nordex AG
QIAGEN N.V. 36,54 -1,72% QIAGEN N.V.
SAP SE 182,40 -1,33% SAP SE
Sartorius AG Vz. 232,10 -2,52% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 59,60 5,58% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 74,40 2,41% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,64 -3,49% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,00 3,33% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 029,75 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen