Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich

Für den TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4 032,75 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 564,398 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,121 Prozent höher bei 4 027,61 Punkten, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 010,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 035,38 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der TecDAX auf 4 068,78 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 074,14 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,27 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 11,64 Prozent auf 41,04 EUR), SMA Solar (+ 5,38 Prozent auf 59,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 74,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 37,26 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,04 Prozent auf 31,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-2,70 Prozent auf 6,67 EUR), QIAGEN (-2,47 Prozent auf 36,51 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 231,90 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR) und ATOSS Software (-1,32 Prozent auf 96,90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 857 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at