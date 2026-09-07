TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Marktbericht
|
07.09.2026 12:26:49
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich
Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 4 032,75 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 564,398 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,121 Prozent höher bei 4 027,61 Punkten, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 010,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 035,38 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der TecDAX auf 4 068,78 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 074,14 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,21 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,27 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 11,64 Prozent auf 41,04 EUR), SMA Solar (+ 5,38 Prozent auf 59,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 74,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,07 Prozent auf 37,26 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,04 Prozent auf 31,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-2,70 Prozent auf 6,67 EUR), QIAGEN (-2,47 Prozent auf 36,51 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 231,90 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR) und ATOSS Software (-1,32 Prozent auf 96,90 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 857 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Wert VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
04.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX fester (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|37,14
|3,17%
|ATOSS Software AG
|95,60
|-1,95%
|freenet AG
|24,24
|-0,82%
|Infineon AG
|58,60
|3,30%
|Nordex AG
|40,66
|10,91%
|QIAGEN N.V.
|36,54
|-1,72%
|SAP SE
|182,40
|-1,33%
|Sartorius AG Vz.
|232,10
|-2,52%
|SMA Solar AG
|59,60
|5,58%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|74,40
|2,41%
|TeamViewer
|6,64
|-3,49%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,00
|3,33%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 029,75
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.