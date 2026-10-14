AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Marktbericht
|
14.10.2026 09:29:35
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Mittwochshandels
Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent höher bei 4 013,24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 561,644 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,509 Prozent höher bei 4 009,11 Punkten, nach 3 988,80 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 992,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 016,12 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,853 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der TecDAX bei 3 960,75 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 3 847,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 646,41 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10,73 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 5,97 Prozent auf 2,59 EUR), OHB SE (+ 2,56 Prozent auf 160,40 EUR), PVA TePla (+ 2,30 Prozent auf 31,16 EUR), freenet (+ 1,90 Prozent auf 22,52 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,83 Prozent auf 133,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,37 Prozent auf 61,20 EUR), Siltronic (-0,54 Prozent auf 73,00 EUR), AIXTRON SE (-0,52 Prozent auf 34,35 EUR), Nordex (-0,44 Prozent auf 36,04 EUR) und Bechtle (-0,17 Prozent auf 35,22 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 543 104 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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