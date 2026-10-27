Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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27.10.2026 17:58:45
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,01 Prozent fester bei 4 097,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 575,218 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,193 Prozent stärker bei 4 064,28 Punkten, nach 4 056,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 102,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 043,77 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der TecDAX bei 3 975,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 808,76 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 3 730,11 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,06 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,74 Prozent auf 30,56 EUR), Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), OHB SE (+ 4,44 Prozent auf 235,00 EUR), AIXTRON SE (+ 3,43 Prozent auf 30,45 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,06 Prozent auf 127,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,01 Prozent auf 50,25 EUR), IONOS (-1,56 Prozent auf 35,44 EUR), United Internet (-1,01 Prozent auf 23,58 EUR), Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 41,87 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,56 Prozent auf 35,28 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 178 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 239,629 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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