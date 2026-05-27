Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 4 088,88 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 561,241 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,300 Prozent auf 4 076,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 064,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 102,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 076,45 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,726 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 27.04.2026, den Wert von 3 651,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 787,92 Punkte. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 3 870,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,82 Prozent. 4 102,50 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,09 Prozent auf 54,92 EUR), Ottobock (+ 2,40 Prozent auf 55,50 EUR), Bechtle (+ 2,15 Prozent auf 31,32 EUR), QIAGEN (+ 2,11 Prozent auf 31,03 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,94 Prozent auf 35,29 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-3,55 Prozent auf 93,60 EUR), Nordex (-3,53 Prozent auf 41,00 EUR), United Internet (-1,87 Prozent auf 26,18 EUR), Nemetschek SE (-1,74 Prozent auf 62,30 EUR) und IONOS (-1,67 Prozent auf 27,06 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 446 420 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 180,364 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at