Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|TecDAX im Blick
|
25.06.2026 12:27:12
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus
Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,01 Prozent auf 3 922,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 521,080 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 3 878,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 883,02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 922,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 859,67 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,20 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 25.05.2026, den Wert von 4 096,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 477,52 Punkte. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 3 805,39 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,22 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,45 Prozent auf 100,80 EUR), Infineon (+ 5,51 Prozent auf 83,94 EUR), Siltronic (+ 4,99 Prozent auf 91,55 EUR), PVA TePla (+ 4,90 Prozent auf 41,96 EUR) und Bechtle (+ 4,33 Prozent auf 31,84 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-5,31 Prozent auf 65,30 EUR), EVOTEC SE (-1,83 Prozent auf 4,72 EUR), Eckert Ziegler (-1,73 Prozent auf 15,30 EUR), Nemetschek SE (-1,21 Prozent auf 53,10 EUR) und ATOSS Software (-1,14 Prozent auf 69,40 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 264 673 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 157,059 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
24.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
24.06.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler SE Annual General Meeting Approves Significantly Higher Dividend (EQS Group)
|
24.06.26
|EQS-News: Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE beschließt deutlich höhere Dividende (EQS Group)
|
24.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|67,10
|-4,28%
|Bechtle AG
|31,02
|1,77%
|Eckert & Ziegler
|15,22
|-0,91%
|EVOTEC SE
|4,79
|0,34%
|freenet AG
|24,14
|-0,49%
|HENSOLDT
|63,60
|-7,59%
|Infineon AG
|82,01
|4,38%
|Kontron
|23,24
|0,00%
|Nemetschek SE
|51,75
|-3,45%
|PVA TePla AG
|43,50
|9,52%
|SAP SE
|130,76
|-2,94%
|Siltronic AG
|86,90
|0,23%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|97,70
|8,02%
|TeamViewer
|4,78
|-2,05%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 892,72
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.