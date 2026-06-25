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TecDAX im Blick 25.06.2026 12:27:12

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus

Der TecDAX im Performance-Check.

Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,01 Prozent auf 3 922,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 521,080 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 3 878,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 883,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 922,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 859,67 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,20 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 25.05.2026, den Wert von 4 096,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 477,52 Punkte. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 3 805,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,22 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,45 Prozent auf 100,80 EUR), Infineon (+ 5,51 Prozent auf 83,94 EUR), Siltronic (+ 4,99 Prozent auf 91,55 EUR), PVA TePla (+ 4,90 Prozent auf 41,96 EUR) und Bechtle (+ 4,33 Prozent auf 31,84 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-5,31 Prozent auf 65,30 EUR), EVOTEC SE (-1,83 Prozent auf 4,72 EUR), Eckert Ziegler (-1,73 Prozent auf 15,30 EUR), Nemetschek SE (-1,21 Prozent auf 53,10 EUR) und ATOSS Software (-1,14 Prozent auf 69,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 264 673 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 157,059 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 67,10 -4,28% ATOSS Software AG
Bechtle AG 31,02 1,77% Bechtle AG
Eckert & Ziegler 15,22 -0,91% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 4,79 0,34% EVOTEC SE
freenet AG 24,14 -0,49% freenet AG
HENSOLDT 63,60 -7,59% HENSOLDT
Infineon AG 82,01 4,38% Infineon AG
Kontron 23,24 0,00% Kontron
Nemetschek SE 51,75 -3,45% Nemetschek SE
PVA TePla AG 43,50 9,52% PVA TePla AG
SAP SE 130,76 -2,94% SAP SE
Siltronic AG 86,90 0,23% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 97,70 8,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,78 -2,05% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 892,72 0,25%

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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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