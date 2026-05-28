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TecDAX im Fokus 28.05.2026 17:58:30

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

Der TecDAX befand sich am Abend im Aufwind.

Am Donnerstag stieg der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,44 Prozent auf 4 126,33 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 555,587 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 4 070,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4 068,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 126,64 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,65 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 596,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der TecDAX bei 3 787,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 849,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 126,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5,88 Prozent auf 90,00 EUR), Infineon (+ 4,41 Prozent auf 80,11 EUR), Drägerwerk (+ 3,57 Prozent auf 92,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,50 Prozent auf 59,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,94 Prozent auf 5,11 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-2,96 Prozent auf 60,55 EUR), Ottobock (-2,96 Prozent auf 52,50 EUR), Elmos Semiconductor (-1,96 Prozent auf 180,40 EUR), 1&1 (-1,53 Prozent auf 22,50 EUR) und Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 28,95 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 298 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 176,838 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,85 1,33% 1&1 AG
AIXTRON SE 58,28 -1,75% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 28,82 -0,45% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 91,30 -1,19% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 178,60 -0,67% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,26 3,44% EVOTEC SE
freenet AG 25,26 -0,55% freenet AG
HENSOLDT 87,78 0,00% HENSOLDT
Infineon AG 81,60 2,22% Infineon AG
Nemetschek SE 62,15 2,56% Nemetschek SE
Ottobock 52,70 0,00% Ottobock
SAP SE 156,44 3,92% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 91,60 -1,08% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,87 0,00% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 160,08 0,84%

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