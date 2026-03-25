JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Kursentwicklung im Fokus
|
25.03.2026 12:27:16
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus
Am Mittwoch erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,83 Prozent auf 3 478,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 513,573 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,824 Prozent fester bei 3 444,47 Punkten in den Handel, nach 3 416,31 Punkten am Vortag.
Bei 3 442,43 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 484,86 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 3,75 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 749,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 586,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 797,61 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 4,02 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 9,87 Prozent auf 28,06 EUR), SMA Solar (+ 8,24 Prozent auf 40,98 EUR), EVOTEC SE (+ 6,24 Prozent auf 4,38 EUR), Siltronic (+ 5,38 Prozent auf 58,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,15 Prozent auf 35,34 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil United Internet (-1,16 Prozent auf 27,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 32,15 EUR), Drägerwerk (-0,11 Prozent auf 93,20 EUR), IONOS (+ 0,39 Prozent auf 25,55 EUR) und freenet (+ 0,85 Prozent auf 26,22 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 353 053 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 172,354 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
19:44
|Aixtron plant neues Werk in Malaysia (dpa-AFX)
|
19:30
|AIXTRON erweitert globale Präsenz mit einem neuen Werk in Malaysia (EQS Group)
|
19:30
|AIXTRON to expand global footprint with new plant in Malaysia (EQS Group)
|
19:26
|EQS-Adhoc: AIXTRON SE to expand global footprint with new plant in Malaysia (EQS Group)
|
19:26
|EQS-Adhoc: AIXTRON SE erweitert globalen Footprint mit neuem Werk in Malaysia (EQS Group)
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:59