Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus

Am Mittwoch erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,83 Prozent auf 3 478,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 513,573 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,824 Prozent fester bei 3 444,47 Punkten in den Handel, nach 3 416,31 Punkten am Vortag.

Bei 3 442,43 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 484,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 3,75 Prozent. Vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 749,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 586,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 797,61 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 4,02 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 9,87 Prozent auf 28,06 EUR), SMA Solar (+ 8,24 Prozent auf 40,98 EUR), EVOTEC SE (+ 6,24 Prozent auf 4,38 EUR), Siltronic (+ 5,38 Prozent auf 58,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 5,15 Prozent auf 35,34 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil United Internet (-1,16 Prozent auf 27,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 32,15 EUR), Drägerwerk (-0,11 Prozent auf 93,20 EUR), IONOS (+ 0,39 Prozent auf 25,55 EUR) und freenet (+ 0,85 Prozent auf 26,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 353 053 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 172,354 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at