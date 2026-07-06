Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus

Am Montag erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 3 910,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 519,982 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,010 Prozent leichter bei 3 899,23 Punkten in den Handel, nach 3 899,62 Punkten am Vortag.

Bei 3 892,40 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 913,69 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 4 074,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 467,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 872,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,89 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4,51 Prozent auf 57,95 EUR), Bechtle (+ 3,73 Prozent auf 32,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 77,50 EUR), IONOS (+ 2,37 Prozent auf 29,32 EUR) und TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 5,32 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-5,32 Prozent auf 56,95 EUR), Nordex (-4,75 Prozent auf 43,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,22 Prozent auf 85,75 EUR), PVA TePla (-3,02 Prozent auf 40,48 EUR) und JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 43,74 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 360 185 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 163,037 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at