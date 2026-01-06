Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün

Zum Handelsende ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 1,22 Prozent aufwärts auf 3 747,02 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 562,879 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,470 Prozent stärker bei 3 719,38 Punkten, nach 3 701,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 709,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 754,74 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der TecDAX bei 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 742,50 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Wert von 3 482,36 Punkten auf.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 4,86 Prozent auf 5,78 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,85 Prozent auf 42,34 EUR), Infineon (+ 4,80 Prozent auf 41,83 EUR), AIXTRON SE (+ 4,75 Prozent auf 21,37 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4,45 Prozent auf 15,72 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-4,77 Prozent auf 5,70 EUR), Siltronic (-2,36 Prozent auf 53,70 EUR), SAP SE (-2,01 Prozent auf 202,05 EUR), SMA Solar (-2,00 Prozent auf 36,26 EUR) und Nemetschek SE (-1,73 Prozent auf 91,05 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 237 316 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at