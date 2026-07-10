Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Index-Bewegung
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10.07.2026 17:58:59
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen
Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent fester bei 3 838,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 505,620 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 3 828,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 824,59 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 855,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 806,40 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,55 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 979,38 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 3 531,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, lag der TecDAX noch bei 3 974,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,91 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 4,51 Prozent auf 30,60 EUR), TeamViewer (+ 3,80 Prozent auf 5,46 EUR), Sartorius vz (+ 3,73 Prozent auf 242,00 EUR), PVA TePla (+ 3,49 Prozent auf 39,78 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,48 Prozent auf 84,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,62 Prozent auf 43,63 EUR), Nordex (-3,49 Prozent auf 40,98 EUR), Eckert Ziegler (-2,75 Prozent auf 14,83 EUR), ATOSS Software (-1,65 Prozent auf 71,50 EUR) und Siltronic (-1,49 Prozent auf 89,50 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 443 321 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 161,076 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. Mit 8,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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