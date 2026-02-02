TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index im Fokus
|
02.02.2026 15:59:27
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent höher bei 3 638,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 531,216 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,706 Prozent auf 3 587,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 613,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 647,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 584,33 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.01.2026, einen Wert von 3 624,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 629,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 3 727,36 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,396 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 571,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 4,06 Prozent auf 76,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,45 Prozent auf 28,86 EUR), United Internet (+ 2,18 Prozent auf 28,10 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 173,72 EUR) und TeamViewer (+ 1,77 Prozent auf 5,76 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-3,18 Prozent auf 6,02 EUR), HENSOLDT (-2,87 Prozent auf 81,25 EUR), Siltronic (-2,57 Prozent auf 51,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,01 Prozent auf 48,78 EUR) und SMA Solar (-1,30 Prozent auf 36,42 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 315 121 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 194,198 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
