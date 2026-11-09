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09.11.2026 15:58:49
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,79 Prozent höher bei 4 036,87 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 571,413 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 4 010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 049,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 004,99 Zählern.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Der TecDAX wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Wert von 3 978,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 068,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 3 465,60 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), Infineon (+ 5,22 Prozent auf 48,15 EUR), HENSOLDT (+ 4,65 Prozent auf 81,04 EUR), Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 52,05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,33 Prozent auf 118,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-3,96 Prozent auf 4,85 EUR), Siemens Healthineers (-3,05 Prozent auf 43,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,12 Prozent auf 34,22 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 25,66 EUR) und Bechtle (-1,44 Prozent auf 32,94 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 213 992 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,06
|-1,20%
|Carl Zeiss Meditec AG
|33,84
|-2,93%
|Deutsche Telekom AG
|26,12
|0,77%
|Elmos Semiconductor
|120,20
|5,44%
|freenet AG
|23,42
|0,60%
|HENSOLDT
|82,80
|6,62%
|Infineon AG
|48,56
|5,68%
|OHB SE
|203,00
|5,95%
|SAP SE
|211,60
|1,05%
|Siemens Healthineers AG
|43,20
|-2,39%
|Siltronic AG
|52,45
|4,38%
|TeamViewer
|4,83
|-4,60%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,54
|-1,62%
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