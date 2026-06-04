Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,08 Prozent auf 4 189,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 583,191 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,251 Prozent höher bei 4 196,25 Punkten in den Handel, nach 4 185,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 162,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 196,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,002 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 707,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 718,13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wurde der TecDAX auf 3 925,96 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,59 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 7,10 Prozent auf 66,40 EUR), SAP SE (+ 5,04 Prozent auf 163,80 EUR), ATOSS Software (+ 4,65 Prozent auf 81,00 EUR), IONOS (+ 4,26 Prozent auf 30,38 EUR) und Siemens Healthineers (+ 3,07 Prozent auf 34,53 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Infineon (-5,44 Prozent auf 83,21 EUR), Siltronic (-5,26 Prozent auf 99,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,21 Prozent auf 92,85 EUR), AIXTRON SE (-5,14 Prozent auf 57,22 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,07 Prozent auf 179,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 461 712 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 190,148 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at