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Index im Fokus 22.09.2026 17:58:53

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester

Der TecDAX verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,55 Prozent fester bei 4 033,71 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 554,756 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,295 Prozent stärker bei 4 023,37 Punkten, nach 4 011,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 006,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 050,21 Einheiten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 970,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,26 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 62,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,41 Prozent auf 120,80 EUR), Nordex (+ 3,87 Prozent auf 41,90 EUR), PVA TePla (+ 3,38 Prozent auf 31,24 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,24 Prozent auf 73,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-4,34 Prozent auf 26,04 EUR), OHB SE (-4,28 Prozent auf 170,00 EUR), freenet (-1,96 Prozent auf 24,02 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,81 Prozent auf 30,40 EUR) und Siemens Healthineers (-1,42 Prozent auf 37,43 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 691 515 Aktien gehandelt. Mit 211,357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 120,80 5,41% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 24,12 -1,31% freenet AG
Nordex AG 41,60 2,87% Nordex AG
OHB SE 170,80 -3,83% OHB SE
PVA TePla AG 31,12 3,11% PVA TePla AG
SAP SE 184,52 0,94% SAP SE
Siemens Healthineers AG 37,41 -1,08% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 61,85 5,73% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,35 3,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,29 0,16% TeamViewer
United Internet AG 26,12 -3,69% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,20 -1,95% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 031,01 0,49%

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