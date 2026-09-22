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22.09.2026 17:58:53
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester
Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,55 Prozent fester bei 4 033,71 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 554,756 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,295 Prozent stärker bei 4 023,37 Punkten, nach 4 011,52 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 006,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 050,21 Einheiten.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 970,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 628,26 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 62,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,41 Prozent auf 120,80 EUR), Nordex (+ 3,87 Prozent auf 41,90 EUR), PVA TePla (+ 3,38 Prozent auf 31,24 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,24 Prozent auf 73,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-4,34 Prozent auf 26,04 EUR), OHB SE (-4,28 Prozent auf 170,00 EUR), freenet (-1,96 Prozent auf 24,02 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,81 Prozent auf 30,40 EUR) und Siemens Healthineers (-1,42 Prozent auf 37,43 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 691 515 Aktien gehandelt. Mit 211,357 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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