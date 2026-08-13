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TecDAX-Kursverlauf 13.08.2026 09:28:55

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am Donnerstag erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent fester bei 4 083,67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568,937 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,527 Prozent auf 4 089,06 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 081,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 093,31 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,037 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 870,03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 762,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 759,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 3,57 Prozent auf 61,00 EUR), Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 84,95 EUR), Sartorius vz (+ 1,69 Prozent auf 240,00 EUR), TeamViewer (+ 1,35 Prozent auf 6,40 EUR) und Bechtle (+ 1,33 Prozent auf 35,10 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-3,05 Prozent auf 13,33 EUR), JENOPTIK (-1,89 Prozent auf 40,50 EUR), AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 42,33 EUR), freenet (-1,27 Prozent auf 23,28 EUR) und EVOTEC SE (-1,09 Prozent auf 3,81 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 265 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Bechtle AG 34,92 0,87% Bechtle AG
Eckert & Ziegler 13,78 1,85% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 3,56 0,51% EVOTEC SE
freenet AG 23,66 -1,00% freenet AG
Infineon AG 62,39 0,31% Infineon AG
JENOPTIK AG 41,28 -1,39% JENOPTIK AG
Ottobock 56,80 -2,24% Ottobock
SAP SE 182,86 1,13% SAP SE
Sartorius AG Vz. 238,50 1,10% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 86,70 -0,34% Siltronic AG
TeamViewer 6,88 4,88% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,08 0,27% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 111,84 1,20%

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