AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Kursverlauf
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13.08.2026 09:28:55
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester
Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent fester bei 4 083,67 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568,937 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,527 Prozent auf 4 089,06 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 081,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 093,31 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,037 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 870,03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 762,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 759,17 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 3,57 Prozent auf 61,00 EUR), Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 84,95 EUR), Sartorius vz (+ 1,69 Prozent auf 240,00 EUR), TeamViewer (+ 1,35 Prozent auf 6,40 EUR) und Bechtle (+ 1,33 Prozent auf 35,10 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-3,05 Prozent auf 13,33 EUR), JENOPTIK (-1,89 Prozent auf 40,50 EUR), AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 42,33 EUR), freenet (-1,27 Prozent auf 23,28 EUR) und EVOTEC SE (-1,09 Prozent auf 3,81 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 265 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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