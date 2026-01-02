QIAGEN Aktie
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent höher bei 3 625,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,087 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,074 Prozent leichter bei 3 619,59 Punkten, nach 3 622,27 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 616,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 626,88 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 3 546,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 727,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 436,62 Punkten gehandelt.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2,79 Prozent auf 75,45 EUR), AIXTRON SE (+ 2,63 Prozent auf 17,76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,84 Prozent auf 39,86 EUR), IONOS (+ 1,50 Prozent auf 27,15 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,36 Prozent auf 5,52 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 95,00 EUR), Drägerwerk (-0,86 Prozent auf 68,80 EUR), ATOSS Software (-0,69 Prozent auf 114,60 EUR), Infineon (-0,69 Prozent auf 37,47 EUR) und QIAGEN (-0,62 Prozent auf 38,62 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 803 046 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,225 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
