Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag ging es im TecDAX via XETRA letztendlich um 0,85 Prozent auf 3 413,22 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 497,015 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,059 Prozent fester bei 3 386,38 Punkten, nach 3 384,37 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 373,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 435,62 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, einen Stand von 3 622,27 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 588,24 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 5,82 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,63 Prozent auf 75,60 EUR), Bechtle (+ 5,12 Prozent auf 29,16 EUR), Nagarro SE (+ 4,51 Prozent auf 47,28 EUR), Nordex (+ 4,31 Prozent auf 45,54 EUR) und IONOS (+ 4,19 Prozent auf 24,85 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen TeamViewer (-2,03 Prozent auf 4,35 EUR), Ottobock (-1,15 Prozent auf 51,80 EUR), Siltronic (-1,04 Prozent auf 52,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 31,95 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,49 Prozent auf 24,20 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 218 081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at