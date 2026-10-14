Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Mittwoch schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 3 995,81 Punkten ab. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,644 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,509 Prozent auf 4 009,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 988,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4 038,73 Punkte, das Tagestief hingegen 3 987,75 Zähler.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,415 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 3 960,75 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 14.07.2026, mit 3 847,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 646,41 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell OHB SE (+ 10,61 Prozent auf 173,00 EUR), EVOTEC SE (+ 6,71 Prozent auf 2,61 EUR), PVA TePla (+ 3,61 Prozent auf 31,56 EUR), AIXTRON SE (+ 2,78 Prozent auf 35,49 EUR) und Sartorius vz (+ 2,67 Prozent auf 258,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nordex (-3,26 Prozent auf 35,02 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 60,55 EUR), Siltronic (-3,07 Prozent auf 71,15 EUR), TeamViewer (-1,72 Prozent auf 6,87 EUR) und ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 87,20 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 614 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at