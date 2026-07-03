Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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XETRA-Handel im Fokus 03.07.2026 09:28:57

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Plus

Der TecDAX bleibt auch am fünften Tag der Woche auf Erholungskurs.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 3 904,07 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 517,341 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,502 Prozent auf 3 907,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 887,74 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 912,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 901,47 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,577 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der TecDAX mit 4 185,73 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 3 467,91 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 3 881,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,72 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 3,23 Prozent auf 48,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,30 Prozent auf 178,20 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 77,96 EUR), Siltronic (+ 1,95 Prozent auf 86,05 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,43 Prozent auf 85,00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-0,82 Prozent auf 229,20 EUR), ATOSS Software (-0,82 Prozent auf 72,40 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 140,58 EUR), Nemetschek SE (-0,72 Prozent auf 55,30 EUR) und QIAGEN (-0,54 Prozent auf 34,79 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 240 295 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 164,485 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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