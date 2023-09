Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,70 Prozent auf 3 041,30 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 437,263 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,105 Prozent auf 3 023,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 020,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 023,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 041,30 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3 060,13 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, bei 3 170,46 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 20.09.2022, mit 2 777,68 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 4,64 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 897,14 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,54 Prozent auf 326,40 EUR), Nagarro SE (+ 2,08 Prozent auf 68,80 EUR), Siltronic (+ 1,29 Prozent auf 74,60 EUR), Infineon (+ 1,10 Prozent auf 31,38 EUR) und CANCOM SE (+ 1,07 Prozent auf 24,48 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-0,59 Prozent auf 30,34 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,37 Prozent auf 38,06 EUR), United Internet (+ 0,05 Prozent auf 19,98 EUR), Bechtle (+ 0,09 Prozent auf 44,17 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,10 Prozent auf 20,67 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 156 493 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 148,178 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,85 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

