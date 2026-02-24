Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Der LUS-DAX beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 25 013,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 093,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 883,50 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 24 869,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der LUS-DAX 23 237,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, notierte der LUS-DAX bei 22 322,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 3,55 Prozent auf 74,72 EUR), Symrise (+ 2,96 Prozent auf 78,04 EUR), RWE (+ 1,93 Prozent auf 52,68 EUR), QIAGEN (+ 1,78 Prozent auf 41,12 EUR) und Beiersdorf (+ 1,76 Prozent auf 109,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-7,51 Prozent auf 38,28 EUR), MTU Aero Engines (-6,64 Prozent auf 371,10 EUR), Fresenius SE (-2,63 Prozent auf 50,36 EUR), Deutsche Bank (-1,74 Prozent auf 30,14 EUR) und Heidelberg Materials (-1,33 Prozent auf 200,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 429 849 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 191,124 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at