Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|LUS-DAX im Fokus
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13.10.2026 17:58:50
Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX
Schlussendlich ging der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 25 256,00 Punkten aus dem Dienstagshandel.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 231,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 459,00 Punkten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der LUS-DAX 25 570,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 980,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 427,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,81 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 3,09 Prozent auf 96,14 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,52 Prozent auf 63,40 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR) und Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), HOCHTIEF (-1,88 Prozent auf 387,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR) und Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 40,46 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Deutsche Bank AG
|29,79
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|Henkel KGaA Vz.
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