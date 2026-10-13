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LUS-DAX im Fokus 13.10.2026 17:58:50

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Kaum verändert zeigte sich der LUS-DAX letztendlich.

Schlussendlich ging der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 25 256,00 Punkten aus dem Dienstagshandel.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 231,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 459,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der LUS-DAX 25 570,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 980,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 427,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,81 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 3,09 Prozent auf 96,14 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,52 Prozent auf 63,40 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR) und Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), HOCHTIEF (-1,88 Prozent auf 387,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR) und Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 40,46 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 152,60 2,35% adidas
BMW AG 54,52 2,75% BMW AG
Brenntag SE 63,34 2,66% Brenntag SE
Continental AG 69,98 2,70% Continental AG
Daimler Truck 40,44 -1,05% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 29,79 -1,26% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 75,68 0,72% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 387,80 -0,77% HOCHTIEF AG
Infineon AG 56,31 -1,92% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,78 1,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siemens Energy AG 144,28 -1,00% Siemens Energy AG
Symrise AG 95,52 2,71% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,38 0,26% Volkswagen (VW) AG Vz.

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