Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im MDAX

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent stärker bei 32 195,62 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 380,652 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,142 Prozent höher bei 32 128,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 083,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 324,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 064,49 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 729,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, stand der MDAX noch bei 30 921,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 25 581,27 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 6,21 Prozent auf 30,10 EUR), HENSOLDT (+ 5,73 Prozent auf 91,30 EUR), TeamViewer (+ 4,36 Prozent auf 5,99 EUR), AIXTRON SE (+ 3,98 Prozent auf 20,40 EUR) und LANXESS (+ 2,94 Prozent auf 17,86 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Sartorius vz (-3,02 Prozent auf 257,30 EUR), Lufthansa (-2,21 Prozent auf 8,87 EUR), Knorr-Bremse (-2,13 Prozent auf 98,85 EUR), KION GROUP (-1,88 Prozent auf 67,70 EUR) und PUMA SE (-1,72 Prozent auf 23,95 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 598 859 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at