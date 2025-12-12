Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

Der MDAX schloss nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 29 976,62 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 348,998 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 29 994,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 920,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 30 270,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 940,86 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,764 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 573,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 175,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 812,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,56 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Gerresheimer (+ 6,62 Prozent auf 28,04 EUR), Lufthansa (+ 4,78 Prozent auf 8,47 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,41 Prozent auf 69,85 EUR), AUTO1 (+ 3,69 Prozent auf 27,00 EUR) und PUMA SE (+ 3,18 Prozent auf 21,75 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AIXTRON SE (-4,85 Prozent auf 16,87 EUR), KION GROUP (-2,63 Prozent auf 64,80 EUR), thyssenkrupp (-2,20 Prozent auf 8,89 EUR), Sartorius vz (-2,18 Prozent auf 242,10 EUR) und RENK (-2,12 Prozent auf 54,42 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 888 693 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,870 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at