Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

Der DAX wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Am Montag beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 24 364,92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,127 Prozent auf 24 370,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24 340,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 253,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 389,15 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 836,79 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 23 745,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, mit 19 984,32 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,67 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 2,34 Prozent auf 168,25 EUR), Continental (+ 1,97 Prozent auf 67,36 EUR), Vonovia SE (+ 1,42 Prozent auf 24,36 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 36,42 EUR) und BASF (+ 1,31 Prozent auf 44,21 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 32,75 EUR), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 526,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,05 EUR), Scout24 (-0,64 Prozent auf 85,35 EUR) und QIAGEN (-0,59 Prozent auf 38,76 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 517 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 236,485 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at