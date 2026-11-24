Um 15:41 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,16 Prozent auf 10 497,39 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,128 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 480,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 480,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 436,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 497,47 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 690,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 854,32 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 9 534,91 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,49 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Compass Group (+ 5,83 Prozent auf 35,78 USD), 3i (+ 3,40 Prozent auf 26,73 GBP), Balfour Beatty (+ 2,82 Prozent auf 8,94 GBP), Experian (+ 2,73 Prozent auf 28,96 GBP) und RELX (+ 2,73 Prozent auf 30,13 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-6,43 Prozent auf 25,91 GBP), Anglo American (-4,26 Prozent auf 31,90 GBP), Kingfisher (-3,62 Prozent auf 3,75 GBP), Glencore (-3,37 Prozent auf 4,48 GBP) und Metlen Energy Metals (-3,06 Prozent auf 41,78 EUR).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 39 758 332 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 252,581 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at