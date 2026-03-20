Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am fünften Tag der Woche fort.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent auf 10 121,98 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,984 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 063,25 Punkten in den Handel, nach 10 063,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 063,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 122,17 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,36 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 10 686,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 9 897,42 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 701,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 951,14 Zähler.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 4,42 Prozent auf 2,04 GBP), easyJet (+ 2,94 Prozent auf 3,60 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,86 Prozent auf 3,52 GBP), Fresnillo (+ 2,86 Prozent auf 31,64 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2,31 Prozent auf 132,80 USD). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Smiths (-4,34 Prozent auf 22,48 GBP), BP (-2,26 Prozent auf 5,70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,49 Prozent auf 34,10 GBP), BAE Systems (-0,78 Prozent auf 22,90 GBP) und Auto Trader Group (-0,48 Prozent auf 4,78 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 979 998 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 253,918 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,21 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at