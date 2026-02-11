Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 10 396,77 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,903 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10 353,82 Punkte an der Kurstafel, nach 10 353,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 353,80 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 420,17 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,260 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 124,60 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 11.11.2025, mit 9 899,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der FTSE 100 8 777,39 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 4,13 Prozent auf 76,72 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,08 Prozent auf 1,80 GBP), Barclays (+ 2,09 Prozent auf 4,84 GBP), easyJet (+ 1,93 Prozent auf 4,91 GBP) und Rio Tinto (+ 1,88 Prozent auf 72,16 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Barratt Developments (-7,38 Prozent auf 3,60 GBP), StJamess Place (-6,28 Prozent auf 13,58 GBP), RELX (-2,24 Prozent auf 20,98 GBP), Flutter Entertainment (-2,15 Prozent auf 111,35 GBP) und Sage (-1,96 Prozent auf 8,29 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 5 038 375 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 259,845 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

