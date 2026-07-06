Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen

Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,20 Prozent aufwärts auf 10 700,31 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,189 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10 679,38 Punkten, nach 10 679,03 Punkten am Vortag.

Bei 10 700,31 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 677,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 368,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 10 436,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 822,91 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,53 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit RELX (+ 2,02 Prozent auf 23,81 GBP), Aberdeen Group (+ 1,92 Prozent auf 2,63 GBP), Experian (+ 1,85 Prozent auf 26,93 GBP), Babcock International (+ 1,68 Prozent auf 10,57 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,68 Prozent auf 4,86 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-1,30 Prozent auf 3,39 GBP), Fresnillo (-1,27 Prozent auf 28,85 GBP), Diploma (-1,04 Prozent auf 71,25 GBP), Halma (-1,00 Prozent auf 39,74 GBP) und Melrose Industries (-0,88 Prozent auf 4,98 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 728 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 291,074 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at