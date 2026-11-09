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LSE-Handel im Blick 09.11.2026 12:26:55

Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone

Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone

Der FTSE 100 gewinnt am Montag an Fahrt.

Am Montag klettert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,75 Prozent auf 10 753,61 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,246 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent leichter bei 10 673,36 Punkten in den Montagshandel, nach 10 673,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 654,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 754,18 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 10 552,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10 901,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 682,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Endeavour Mining (+ 3,91 Prozent auf 42,54 GBP), Antofagasta (+ 3,85 Prozent auf 32,33 GBP), Anglo American (+ 3,57 Prozent auf 38,33 GBP), Fresnillo (+ 3,42 Prozent auf 25,99 GBP) und Babcock International (+ 3,07 Prozent auf 10,37 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Barratt Developments (-1,02 Prozent auf 3,29 GBP), Tesco (-0,76 Prozent auf 5,50 GBP), Segro (-0,61 Prozent auf 9,08 GBP), Burberry (-0,59 Prozent auf 11,02 GBP) und Unilever (-0,50 Prozent auf 49,06 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 755 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,925 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 39,67 7,19% Antofagasta plc
Babcock International 12,57 4,32% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 155,00 1,97% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,96 -0,50% Barratt Developments PLC
Burberry plc 13,28 0,61% Burberry plc
Endeavour Mining PLC 51,42 4,45% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 31,50 2,54% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 15,88 1,69% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,17 1,17% Lloyds Banking Group
Segro PLC (REIT) 10,90 0,00% Segro PLC (REIT)
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Tesco PLC 6,65 0,76% Tesco PLC
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