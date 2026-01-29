Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
29.01.2026 15:59:28
Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich
Um 15:42 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 1,19 Prozent auf 10 275,12 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,840 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 154,18 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 154,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 277,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 154,17 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 866,53 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 9 756,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der FTSE 100 bei 8 557,81 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,26 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 277,72 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Zählern.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 11,00 Prozent auf 41,16 GBP), 3i (+ 10,52 Prozent auf 34,78 GBP), Glencore (+ 4,80 Prozent auf 5,30 GBP), Rio Tinto (+ 3,79 Prozent auf 70,07 GBP) und Weir Group (+ 2,52 Prozent auf 33,40 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-9,40 Prozent auf 2,23 GBP), Ashtead (-5,22 Prozent auf 48,45 GBP), Sage (-3,78 Prozent auf 9,58 GBP), RELX (-2,74 Prozent auf 26,18 GBP) und WPP 2012 (-2,74 Prozent auf 2,99 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 63 996 570 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 253,363 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Die 3i-Aktie hat mit 5,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite.
