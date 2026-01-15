Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker

Der FTSE 100 befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,48 Prozent stärker bei 10 232,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,824 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 184,39 Punkten, nach 10 184,35 Punkten am Vortag.

Bei 10 243,34 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 173,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 751,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der FTSE 100 9 424,75 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der FTSE 100 bei 8 301,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,83 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 243,34 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Schroders (+ 7,67 Prozent auf 4,49 GBP), 3i (+ 7,41 Prozent auf 32,60 GBP), Smiths (+ 3,58 Prozent auf 25,48 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,99 Prozent auf 20,32 GBP) und Centrica (+ 2,87 Prozent auf 1,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-3,35 Prozent auf 12,86 GBP), Compass Group (-2,48 Prozent auf 22,64 GBP), Diageo (-2,25 Prozent auf 16,54 GBP), BP (-2,00 Prozent auf 4,35 GBP) und Fresnillo (-1,74 Prozent auf 37,00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 49 755 915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,912 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

