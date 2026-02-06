Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker

Der FTSE 100 befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:42 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,50 Prozent stärker bei 10 360,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,911 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 309,05 Punkten, nach 10 309,22 Punkten am Vortag.

Bei 10 360,77 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 253,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 122,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der FTSE 100 9 735,78 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der FTSE 100 bei 8 727,28 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,11 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 4,59 Prozent auf 11,74 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,69 Prozent auf 4,36 GBP), Fresnillo (+ 3,32 Prozent auf 36,74 GBP), WPP 2012 (+ 3,00 Prozent auf 2,68 GBP) und Airtel Africa (+ 2,87 Prozent auf 3,29 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Metlen Energy Metals (-12,80 Prozent auf 38,70 EUR), RELX (-3,75 Prozent auf 21,65 GBP), Experian (-2,48 Prozent auf 25,56 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,83 Prozent auf 1,73 GBP) und Sage (-1,67 Prozent auf 8,57 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 35 509 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,422 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

