Starker Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Mittwoch verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1,18 Prozent auf 10 806,41 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 680,65 Punkte an der Kurstafel, nach 10 680,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 680,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 806,41 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 10 143,44 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Wert von 9 609,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 668,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,59 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 806,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit HSBC (+ 7,94 Prozent auf 13,94 GBP), Fresnillo (+ 7,29 Prozent auf 43,26 GBP), StJamess Place (+ 6,63 Prozent auf 13,43 GBP), RELX (+ 6,25 Prozent auf 24,15 GBP) und Antofagasta (+ 5,74 Prozent auf 44,55 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Diageo (-12,70 Prozent auf 16,36 GBP), Haleon (-6,85 Prozent auf 3,78 GBP), Croda International (-3,08 Prozent auf 31,13 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,38 Prozent auf 1,90 GBP) und Tesco (-1,80 Prozent auf 4,92 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 99 740 720 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 272,763 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,35 Prozent.

Redaktion finanzen.at